Троє футболістів "Баварії" увійшли до символічної збірної Ліги чемпіонів
Київ • УНН
КИЇВ. 25 березня. УНН. Портал "WhoScored" склав та опублікував символічну збірну гравців Ліги чемпіонів УЄФА станом на сьогоднішній день, передає УНН з посиланням на "WhoScored".
Більшість футболістів склали представники мюнхенської “Баварії” — троє. Усі інші команди делегували по одному футболістові.
Повний вигляд символічної команди:
воротар: Кейлор Навас (“ПСЖ”)
захисники: Хуан Куадрадо (“Ювентус”), Каліду Кулібалі (“Наполі”), Дайо Упамекано (“РБ Лейпциг”), Ніколас Тальяфіко (“Аякс”)
півзахисники: Ліонель Мессі (“Барселона”), Тьяго Алькантара (“Баварія”), Тоні Кроос (“Реал” Мадрид), Серж Гнабрі (“Баварія”)
нападники: Харрі Кейн (“Тоттенхем”), Роберт Левандовскі (“Баварія”).
Найвищі оцінки мають Левандовскі — 9,2, Мессі — 8,49 і Кроос — 8,09.
Додамо, що “Баварія” обіграла “Челсі” 3:0 у першій грі 1/8 фіналу ЛЧ.