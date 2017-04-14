Трое футболистов "Аякса" попали в символический состав недели в ЛЕ
Киев • УНН
КИЕВ. 14 апреля. УНН. По итогам первых матчей четвертьфинального раунда Лиги Европы была составлена символическая сборная, сообщает УНН со ссылкой на пресс-службу УЕФА.
В символическую сборную попали сразу трое представителей "Аякса" о каждом из которых УЕФА привел характеристику выступлений в игре с "Шальке":
Полузащитник Донни ван де Беек - если бы не отсутствие Шёне, 19-летний хавбек вряд ли вышел бы на поле. Но, попав в стартовый состав, ван де Беек сполна воспользовался своим шансом.
Полузащитник Амин Юнес - скоростной и техничный немец заставил серьезно попотеть правого защитника "Шальке" Тело Керера. В первом тайме заработал пенальти, который реализовал Дави Классен.
Нападающий Дави Классен - был мотором "Аякса" в домашнем матче с "Шальке" и забил оба мяча хозяев.
Также в состав вошли: Ральф Ферманн ("Шальке"), защитники - Жереми Морель ("Лион"), Мбодж ("Андерлехт"), Марсело ("Бешикташ"), полузащитники - Леандер Дендонкер ("Андерлехт"), Корентен Толиссо ("Лион"), форварды - Аспас ("Сельта") и Джон Гвидетти ("Сельта").
Напомним, что в последней символической команды недели Лиги чемпионов вошло пятеро представителей "Ювентуса".