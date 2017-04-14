Трое футболистов "Аякса" попали в символический состав недели в ЛЕ

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США уже восстановили безопасность помощь Украине - ОП
11 марта, 20:55 • 76906 просмотра

США уже восстановили безопасность помощь Украине - ОП

Украина готова принять предложение США о 30-дневном режиме прекращения огня при условии одновременного выполнения рф
11 марта, 18:08 • 111036 просмотра

Украина готова принять предложение США о 30-дневном режиме прекращения огня при условии одновременного выполнения рф

США немедленно отменяют паузу в обмене разведывательными данными и восстанавливают безопасность помощи Украине.
11 марта, 18:02 • 169244 просмотра

США немедленно отменяют паузу в обмене разведывательными данными и восстанавливают безопасность помощи Украине.

Инфляция в Украине достигла 13,4%: что будет с ценами до конца года
11 марта, 14:39 • 124423 просмотра

Инфляция в Украине достигла 13,4%: что будет с ценами до конца года

Эксклюзив
Между КНДР и рф продолжается сотрудничество по поставкам живой силы - ГУР
11 марта, 14:12 • 121623 просмотра

Между КНДР и рф продолжается сотрудничество по поставкам живой силы - ГУР

Эксклюзив
Украина поддерживает постоянную коммуникацию с TikTok, он оперативно блокирует страницы с дезинформацией рф – ЦПД РНБО
11 марта, 13:46 • 115129 просмотра

Украина поддерживает постоянную коммуникацию с TikTok, он оперативно блокирует страницы с дезинформацией рф – ЦПД РНБО

ЦПД РНБО о кибератаке на Х: Маск не обвинил Украину, он сказал о украинском IP-адресе
11 марта, 13:14 • 106051 просмотра

ЦПД РНБО о кибератаке на Х: Маск не обвинил Украину, он сказал о украинском IP-адресе

Андрей Ермак: "Прекращение огня еще никогда не было таким близким"
11 марта, 11:14 • 107374 просмотра

Андрей Ермак: "Прекращение огня еще никогда не было таким близким"

Рубио о возможной встрече с рф после переговоров с Украиной: с россиянами придется общаться для оценки позиций
11 марта, 06:59 • 103824 просмотра

Рубио о возможной встрече с рф после переговоров с Украиной: с россиянами придется общаться для оценки позиций

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Финтехэксперт Елена Соседка рассказала о потенциале для экономики после легализации криптовалют в Украине
11 марта, 06:00 • 159846 просмотра

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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Трое футболистов "Аякса" попали в символический состав недели в ЛЕ

Трое футболистов "Аякса" попали в символический состав недели в ЛЕ

Киев  •  УНН

 • 10284 просмотра

КИЕВ. 14 апреля. УНН. По итогам первых матчей четвертьфинального раунда Лиги Европы была составлена символическая сборная, сообщает УНН со ссылкой на пресс-службу УЕФА.

В символическую сборную попали сразу трое представителей "Аякса" о каждом из которых УЕФА привел характеристику выступлений в игре с "Шальке":

Полузащитник Донни ван де Беек - если бы не отсутствие Шёне, 19-летний хавбек вряд ли вышел бы на поле. Но, попав в стартовый состав, ван де Беек сполна воспользовался своим шансом.

Полузащитник Амин Юнес - скоростной и техничный немец заставил серьезно попотеть правого защитника "Шальке" Тело Керера. В первом тайме заработал пенальти, который реализовал Дави Классен.

Нападающий Дави Классен - был мотором "Аякса" в домашнем матче с "Шальке" и забил оба мяча хозяев.

Также в состав вошли: Ральф Ферманн ("Шальке"), защитники - Жереми Морель ("Лион"), Мбодж ("Андерлехт"), Марсело ("Бешикташ"), полузащитники - Леандер Дендонкер ("Андерлехт"), Корентен Толиссо ("Лион"), форварды - Аспас ("Сельта") и Джон Гвидетти ("Сельта").

Напомним, что в последней символической команды недели Лиги чемпионов вошло пятеро представителей "Ювентуса".

Украинские Национальные Новости

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