Троє футболістів "Аяксу" потрапили до символічного складу тижня в ЛЄ
Київ • УНН
КИЇВ. 14 квітня. УНН. За підсумками перших матчів чвертьфінального раунду Ліги Європи була складена символічна збірна, повідомляє УНН з посиланням на прес-службу УЄФА.
До символічної збірної потрапили відразу троє представників "Аяксу" про кожного з яких УЄФА привів характеристику виступів у грі з "Шальке":
Півзахисник Донні ван де Беек - якби не відсутність Лассе Шене, 19-річний хавбек навряд чи вийшов би на поле. Але, потрапивши в стартовий склад, ван де Беек сповна скористався своїм шансом.
Півзахисник Амін Юнес - швидкісний і технічний німець змусив серйозно попітніти правого захисника "Шальке" Тіло Керера. У першому таймі заробив пенальті, який реалізував Даві Классен.
Нападаючий Даві Классен - був мотором "Аякса" в домашньому матчі з "Шальке" і забив обидва м'ячі господарів.
Також до складу увійшли: Ральф Ферманн ("Шальке"), захисники - Жеремі Морель ("Ліон"), Кара Мбоджі ("Андерлехт"), Марсело ("Бешикташ"), півзахисники - Леандер Дендонкер ("Андерлехт"), Корентен Толіссо ("Ліон"), форварди - Яго Аспас ("Сельта") і Джон Гвідетті ("Сельта").
Нагадаємо, що до останньої символічної команди тижня Ліги чемпіонів увійшло п'ятеро представників "Ювентуса".