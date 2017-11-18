Тремя поединками продолжится 16 тур УПЛ

В прошлом туре, прервав безвыигрышную серию (победа над "Ворсклой" 2:1), киевляне вернули психологическую уверенность. Для "Зиркы" завершения неудачной ряда матчей произошло за неделю до того, а на прошлых выходных команда не проиграла (0:0 с "Вересом").

Весной "Зирка" во второй раз в истории очных противостояний обыграла "Динамо". Всего в 15-тиматчевий истории команд 13 выигрышей в активе "бело-синих" и только 2 в "Зиркы".

Среди отстраненных только Качараба в состоянии кропивничан.

Отметим, что главный арбитр встречи Александр Дердо даст стартовый свисток в 14:00.

Добавим, что в параллельной игре "Заря" примет "Верес", а "Карпаты" в 17:00 начнут поединок против "Мариуполя".

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