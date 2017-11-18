Трьома поєдинками продовжиться 16 тур УПЛ

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КИЇВ. 18 листопада. УНН. В рамках другого ігрового дня 16-го туру Української Прем'єр-ліги пройде відразу три протистояння, передає УНН.

Попереднього туру, перервавши безвиграшну серію (перемога над "Ворсклою" 2:1), кияни повернули психологічну впевненість. Для кропивничан завершення невдалої низки матчів відбулося за тиждень до того, а на минулих вихідних команда не програла (0:0 з "Вересом").

Навесні "Зірка" вдруге в історії очних протистоянь обіграла "Динамо". Загалом в 15-тиматчевій історії команд 13 виграшів в активі "біло-синіх" і лише 2 у "Зірки".

Серед відсторонених тільки Качараба у стані кропивничан.

Відзначимо, що головний арбітр зустрічі Олександр Дердо дасть стартовий свисток о 14:00.

Додамо, що в паралельній грі "Зоря" прийматиме "Верес", а "Карпати" о 17:00 розпочнуть поєдинок проти "Маріуполя".

Як повідомляв УНН, "Олександрія" завдала "Шахтарю" другої поразки в сезоні УПЛ

 

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