Трем подозреваемым в изнасиловании 12-летней девушки избрана мера пресечения

“Действия одного из 18-летних подозреваемых квалифицированы по ч.4 ст.152 УК Украины (изнасилование малолетнего, совершенное по предварительному сговору группой лиц), другой — по ч.3 ст.15 ч.4 ст.152 УК Украины (незаконченный покушение на изнасилование малолетнего, совершенное по предварительному сговору группой лиц). Относительно третьего фигуранта дела — 21-летнего местного жителя, то его действия квалифицированы по ч.3 ст.15, ч.4 ст.152 и ч.2 ст.185 УК Украины, то есть незаконченное покушение на изнасилование малолетнего, совершенное по предварительному сговору группой лиц и кража, совершенная по предварительному сговору. Следствие продолжается”, — говорится в сообщении.

Напомним, полиция Николаева задержала трех молодых ребят, которые причастны к изнасилованию 12-летней девушки.