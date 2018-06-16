Трьом підозрюваним у зґвалтуванні 12-річної дівчини обрано запобіжний захід

“Дії одного з 18-річних підозрюваних кваліфіковано за ч.4 ст.152 КК України (зґвалтування малолітньої особи, вчинене за попередньою змовою групою осіб), іншого — за ч.3 ст.15 ч.4 ст.152 КК України (незакінчений замах на зґвалтування малолітньої особи, вчинене за попередньою змовою групою осіб). Стосовно третього фігуранта справи — 21-річного місцевого жителя, то його дії кваліфіковані за ч.3 ст.15, ч.4 ст.152 та ч.2 ст.185 КК України, тобто незакінчений замах на зґвалтування малолітньої особи, вчинене за попередньою змовою групою осіб та крадіжка, вчинена за попередньою змовою. Слідство триває”, — йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, поліція Миколаєва затримала трьох молодих хлопців, які причетні до зґвалтування 12-річної дівчини.