Трьом підозрюваним у зґвалтуванні 12-річної дівчини обрано запобіжний захід
Київ • УНН
КИЇВ. 16 червня. УНН. Слідчий суддя Центрального районного суду м. Миколаєва обрав виключний запобіжний захід у вигляді тримання під вартою без права внесення застави трьом місцевим жителям, підозрюваним у зґвалтуванні 12-річної дівчини та крадіжки її особистих речей, що мало місце 14 червня у центрі Миколаєва. Про це повідомляє Відділ комунікації ГУ НП у Миколаївській області, передає УНН.
“Дії одного з 18-річних підозрюваних кваліфіковано за ч.4 ст.152 КК України (зґвалтування малолітньої особи, вчинене за попередньою змовою групою осіб), іншого — за ч.3 ст.15 ч.4 ст.152 КК України (незакінчений замах на зґвалтування малолітньої особи, вчинене за попередньою змовою групою осіб). Стосовно третього фігуранта справи — 21-річного місцевого жителя, то його дії кваліфіковані за ч.3 ст.15, ч.4 ст.152 та ч.2 ст.185 КК України, тобто незакінчений замах на зґвалтування малолітньої особи, вчинене за попередньою змовою групою осіб та крадіжка, вчинена за попередньою змовою. Слідство триває”, — йдеться у повідомленні.
Нагадаємо, поліція Миколаєва затримала трьох молодих хлопців, які причетні до зґвалтування 12-річної дівчини.