Трех украинских военных ранены за день в зоне АТО

"Ситуация в районе проведения АТО остается напряженной, но контролируемой Вооруженными силами Украины. Российско-оккупационные войска не прекращают обстрелы позиций сил АТО. С начала суток враг 19 раз открывал огонь по опорным пунктам украинских защитников", - говорится в сообщении.

Также отмечается, что на донецком направлении огнем минометов калибра 120 мм противник накрывал защитников Луганского, а из минометов калибра 82 мм и крупнокалиберных пулеметов бил по защитникам Верхнеторецкого и Авдеевки.

По опорным пунктам украинских войск вблизи шахты "Бутовка", Каменки и Зайцево враг бил из противотанковых гранатометов и пулеметов крупных калибров. Вблизи Зайцево действовали вражеские снайперы, добавили в штабе.

"На приморском направлении 120-миллиметровые минометы и стрелковое оружие враг применял по позициям рядом с Широкино, а гранатометы различных систем и крупнокалиберные пулеметы - по опорным пунктам вблизи Павлополя и Марьинки. В районе Водяного активно действовали вражеские снайперы", - отметили в штабе.

Также в пресс-центре проинформировали, что на луганском направлении из минометов калибра 120 мм подразделения российско-оккупационных войск били по позициям вблизи Крымского. Из 120-миллиметровых минометов и автоматических гранатометов враг накрывал опорные пункты неподалеку от Новозвановки. С противотанковых гранатометов противник вел огонь по позициям в районе Троицкого и Новоалександровки, а стрелковое оружие применял по опорным пунктам в районе Станицы Луганской.

"С начала суток трое военнослужащих Вооруженных сил Украины получили ранения", - добавили в штабе.

Напомним, 5 мая в результате боевых действий пятеро украинских военнослужащих получили ранения в зоне проведения антитеррористической операции.