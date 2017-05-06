Трьох українських військових поранено за день в зоні АТО
Київ • УНН
КИЇВ. 6 травня. УНН. З початку доби бойовики здійснили 19 обстрілів по позиціях Збройних сил України на Донбасі, троє військовослужбовців отримали поранення. Про це йдеться у повідомленні пре-центрі штабу АТО, передає УНН.
“Ситуація в районі проведення АТО залишається напруженою, але контрольованою Збройними силами України. Російсько-окупаційні війська не припиняють обстріли позицій сил АТО. З початку доби ворог 19 разів відкривав вогонь по опорних пунктах українських захисників”, — йдеться у повідомленні.
Також зазначається, що на донецькому напрямку вогнем мінометів калібру 120 мм противник накривав захисників Луганського, а з мінометів калібру 82 мм та великокаліберних кулеметів бив по оборонцях Верхньоторецького та Авдіївки.
По опорних пунктах українських військ поблизу шахти “Бутівка”, Кам’янки та Зайцевого ворог гатив з протитанкових гранатометів та кулеметів великих калібрів. Поблизу Зайцевого діяли ворожі снайпери, додали у штабі.
“На приморському напрямку 120-міліметрові міномети та стрілецьку зброю ворог застосовував по позиціях поруч Широкиного, а гранатомети різних систем та великокаліберні кулемети — по опорних пунктах поблизу Павлополя та Мар’їнки. В районі Водяного активно діяли ворожі снайпери”, — наголосили у штабі.
Також у прес-центрі проінформували, що на луганському напрямку з мінометів калібру 120 мм підрозділи російсько-окупаційних військ гатили по позиціях поблизу Кримського. Зі 120-міліметрових мінометів та автоматичних гранатометів ворог накривав опорні пункти неподалік Новозванівки. З протитанкових гранатометів противник вів вогонь по позиціях у районі Троїцького та Новоолександрівки, а стрілецьку зброю застосовував по опорних пунктах в районі Станиці Луганської.
“З початку доби троє військовослужбовців Збройних сил України отримали поранення”, — додали у штабі.
Нагадаємо, 5 травня внаслідок бойових дій п’ятеро українських військовослужбовців отримали поранення в зоні проведення антитерористичної операції.