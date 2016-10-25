Трех раненых бойцов из зоны АТО вывезли военным вертолетом
Киев • УНН
КИЕВ. 25 октября. УНН. Трех раненых бойцов из зоны АТО вывезли военным вертолетом в Днепр. Об этом сообщила советник председателя Днепропетровской ОГА Татьяна Губа на своей странице в Facebook, передает УНН.
"В Днепр военным вертолетом доставлены трое раненых, один больной, один травмированный защитник", - сообщила Т.Губа.
По ее словам, одного из них в тяжелом состоянии направлено команде главного врача Днепропетровской областной клинической больницы им. И.И.Мечникова Сергею Рыженко.
При этом, за ночь в зоне АТО ранены четыре украинских бойцов, у всех военных найдены осколки в теле, их госпитализировали, отмечают источники, на которые ссылается ТСН.