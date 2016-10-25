Трьох поранених бійців з зони АТО вивезли військовим вертольотом
Київ • УНН
КИЇВ. 25 жовтня. УНН. Трьох поранених бійців з зони АТО вивезли військовим вертольотом у Дніпро. Про це повідомила радник голови Дніпропетровської ОДА Тетяна Губа на своїй сторінці у Facebook, передає УНН.
“В Дніпро військовим вертольотом доставлені троє поранених, один хворий, один травмований захисник”, — повідомила Т.Губа.
З її слів, одного з них в важкому стані направлено команді головного лікаря Дніпропетровської обласної клінічної лікарні ім. І.І.Мечникова Сергія Риженка.
ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: Бойовики 40 разів обстріляли позиції українських військ у зоні АТО
При цьому, за ніч у зоні АТО поранено чотирьох українських бійців, у всіх військових знайдено осколки в тілі, їх шпиталізували, зазначають джерела, на які посилається ТСН.