Трьох поранених бійців з зони АТО вивезли військовим вертольотом

“В Дніпро військовим вертольотом доставлені троє поранених, один хворий, один травмований захисник”, — повідомила Т.Губа.

З її слів, одного з них в важкому стані направлено команді головного лікаря Дніпропетровської обласної клінічної лікарні ім. І.І.Мечникова Сергія Риженка.

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При цьому, за ніч у зоні АТО поранено чотирьох українських бійців, у всіх військових знайдено осколки в тілі, їх шпиталізували, зазначають джерела, на які посилається ТСН.