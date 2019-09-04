Трех несовершеннолетних сестер, которые исчезли в Одесской области, нашли
Киев • УНН
КИЕВ. 4 сентября. УНН. В Одесской области полиция вернула домой несовершеннолетних сестер Пташниковых, которые исчезли 2 сентября. Об этом сообщили УНН в пресс-службе полиции Одесской области.
"Разыскали девушек за десятки километров от дома - в одном из поселков Лиманского района. Никаких противоправных действий в отношении них не совершалось", - говорится в сообщении.
По словам девушек, которых цитируют правоохранители, причиной такого поступка стало недоразумение с матерью.
Полиция зарегистрировала нарушения по ч. 2 ст. 184 (невыполнение родителями или лицами, их заменяющими, обязанностей по воспитанию детей) КУоАП.
Как сообщал УНН, в Одессе пропали без вести трое несовершеннолетних сестер.