Трьох неповнолітніх сестер, які зникли на Одещині, знайшли
Київ • УНН
КИЇВ. 4 вересня. УНН. На Одещині поліція повернула додому неповнолітніх сестер Пташникових, які зникли 2 вересня. Про це УНН повідомили у пресслужбі поліції Одеської області.
“Розшукали дівчат за десятки кілометрів від дому — в одному з селищ Лиманського району. Ніяких протиправних дій відносно них не вчинялося” — йдеться у повідомленні.
Зі слів дівчат, яких цитують правоохоронці, причиною такого вчинку стало непорозуміння з матір’ю.
Поліція зареєструвала порушення за ч. 2 ст. 184 (невиконання батьками або особами, що їх замінюють, обов’язків щодо виховання дітей) КУпАП.
Як повідомляв УНН, в Одесі зникли безвісти троє неповнолітніх сестер.