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Трое топ-менеджеров Nvidia стали миллиардерами благодаря росту акций компании

Трое топ-менеджеров Nvidia стали миллиардерами благодаря росту акций компании

Киев  •  УНН

 • 966 просмотра

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Тенч Кокс, Марк Стивенс и Харви Джонс, члены правления Nvidia, вошли в список миллиардеров Bloomberg. Их состояние значительно выросло благодаря успешному году компании и владению большими пакетами акций.

66-летний Тенч Кокс, член правления Nvidia с 1993 года, впервые вошел в индекс миллиардеров Bloomberg Billionaires Index. Также сообщается о еще двух высших членах правления, состояние которых значительно выросло.

Передает УНН со ссылкой на Bloomberg и Ептегріпег.

Детали

Большой год для Nvidia Corp (NVDA) привел к стремительному росту трех членов совета директоров компании, которые дольше всех работают в должности, - они вошли в ряды миллиардеров. 

66-летний Тенч Кокс, член правления Nvidia с 1993 года, впервые вошел в индекс миллиардеров Bloomberg Billionaires Index, сообщило издание в четверг. Владея более 32 миллионами акций, он является третьим по величине акционером-физическим лицом в компании. 66-летний Кокс отказался комментировать свое состояние.

Среди других миллиардеров - Марк Стивенс, 298-й самый богатый человек в мире с состоянием в 9,3 миллиарда долларов.

Кроме того известно, что Харви Джонс владеет долей в компании на 1 миллиард долларов. Он продал акций на сумму более 300 миллионов долларов, согласно данным, собранным Bloomberg.

Напомним,

Американские компании все больше доминируют на международных финансовых рынках. Лучшим фондом в Dow Joens за прошлый год была Nvidia, которая выросла на 160%, как пишет IEX, - «опередив остальные на голову и плечи».

Игорь Тележников

Игорь Тележников

Технологии
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