Троє топменеджерів Nvidia стали мільярдерами завдяки зростанню акцій компанії
Київ • УНН
Тенч Кокс, Марк Стівенс та Харві Джонс, члени правління Nvidia, увійшли до списку мільярдерів Bloomberg. Їхні статки значно зросли завдяки успішному року компанії та володінню великими пакетами акцій.
66-річний Тенч Кокс, член правління Nvidia з 1993 року, вперше увійшов до індексу мільярдерів Bloomberg Billionaires Index. Також повідомляється про ще двох найвищих членів правління, статки яких значно зросли.
Передає УНН із посиланням на Bloomberg та Еntrepreneur.
Деталі
Великий рік для Nvidia Corp (NVDA) призвів до стрімкого зростання трьох членів ради директорів компанії, які найдовше працюють на посаді, - вони увійшли до лав мільярдерів.
66-річний Тенч Кокс, член правління Nvidia з 1993 року, вперше увійшов до індексу мільярдерів Bloomberg Billionaires Index, повідомило видання у четвер. Володіючи понад 32 мільйонами акцій, він є третім за величиною акціонером-фізичною особою в компанії. 66-річний Кокс відмовився коментувати свої статки.
Серед інших мільярдерів - Марк Стівенс, 298-а найбагатша людина у світі зі статком у 9,3 мільярда доларів.
Крім того відомо, що Харві Джонс володіє часткою в компанії на 1 мільярд доларів. Він продав акцій на суму понад 300 мільйонів доларів, згідно з даними, зібраними Bloomberg.
Нагадаємо
Американські компанії все більше домінують на міжнародних фінансових ринках. Найкращим фондом у Dow Joens за минулий рік була Nvidia, яка зросла на 160%, як пише IEX, - "випередивши решту на голову і плечі".