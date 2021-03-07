Трамп запретил Республиканской партии использовать его имя для сбора средств
Киев • УНН
КИЕВ. 7 марта. УНН. Бывший президент США Дональд Трамп запретил Республиканской партии использовать свое имя для сбора средств. Об этом пишет УНН со ссылкой на Politico.
Детали
Адвокаты Дональда Трампа требуют Национального республиканского комитета, Национального республиканского комитета Конгресса и Национального республиканского сенатского комитета прекратить использование имени бывшего президента США, когда отправляют любые электронные письма или продают товары для пожертвований партии. Соответствующее письмо они направили этим трем крупнейшим группам.
Отмечают, что Трамп был взбешен из-за того, что организации, которые проголосовали за импичмент, используют его имя без разрешения.
В то же время, представители Республиканской партии отмечают, что невозможно не использовать имя Дональда Трампа, поскольку он слишком популярен.
Напомним
Дональд Трамп не будет создавать новую партию, против не исключает возможности того, что в третьей раз может баллотироваться в президенты США, ведь в победе не сомневается.