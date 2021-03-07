Трамп заборонив Республіканській партії використовувати його ім'я для збору коштів

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Адвокати Дональда Трампа вимагають Національного республіканського комітету, Національного республіканського комітету Конгресу і Національного республіканського сенатського комітету припинити використання імені колишнього президента США, коли відправляють будь-які електронні листи або продають товари для пожертвувань партії. Відповідний лист вони направили цим трьом найбільшим групам.

Зазначають, що Трамп був розлючений через те, що організації, які проголосували за імпічмент, використовують його ім'я без дозволу.

У той же час, представники Республіканської партії зазначають, що неможливо не використовувати ім'я Дональда Трампа, оскільки він занадто популярний.

Нагадаємо

Дональд Трамп не буде створювати нової партії, проти не виключає можливості того, що в третій раз може балотуватися у президенти США, адже у перемозі не сумнівається.