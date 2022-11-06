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Продолжаются жесткие российские атаки в Донецкой области - Зеленский

Киев • УНН

 • 245894 просмотра

КИЕВ. 7 ноября. УНН. Президент Украины Владимир Зеленский отметил, что продолжаются очень жесткие российские атаки в Донецкой области, передает УНН.

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"Продолжаются очень жесткие российские атаки в Донецкой области. Враг терпит там серьезные потери, но несмотря ни на что, несмотря на любые потери продолжает гнать своих мобилизованных и наемников на гибель. Я благодарю всех наших воинов, которые выдерживают это страшное давление, которые сохраняют стойкость и героически защищают наши позиции", – сказал он.

Зеленский отметил бойцов 79-й отдельной десантно-штурмовой бригады за храбрость, за героизм при обороне на Авдеевском направлении.

"Также спасибо каждому и каждому, кто привлечен к ликвидации последствий российских террористических ударов по Харькову, по Запорожье, по городам и общинам Днепропетровщины, по Николаеву. Обязательно выгоним оккупантов, обязательно гарантируем безопасность всем нашим городам, всем нашим общинам", - добавил глава государства.

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