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Тривають жорсткі російські атаки на Донеччині - Зеленський

Тривають жорсткі російські атаки на Донеччині - Зеленський

Київ • УНН

 • 245896 перегляди

КИЇВ. 7 листопада. УНН. Президент України Володимир Зеленський зазначив, що тривають дуже жорсткі російські атаки на Донеччині, передає УНН.

Цитата

"Тривають дуже жорсткі російські атаки на Донеччині. Ворог зазнає там серйозних втрат, але попри все, попри будь-які втрати продовжує гнати своїх мобілізованих і найманців на загибель. Я дякую всім нашим воїнам, які витримують цей страшний тиск, які зберігають стійкість і героїчно захищають наші позиції", - сказав він.

Зеленський відзначив бійців 79-ї окремої десантно-штурмової бригади за хоробрість, за героїзм при обороні на Авдіївському напрямку.

"Також дякую кожному й кожній, хто залучений до ліквідації наслідків російських терористичних ударів по Харкову, по Запоріжжю, по містах і громадах Дніпропетровщини, по Миколаєву. Обов’язково виженемо окупантів, обов’язково гарантуємо безпеку всім нашим містам, всім нашим громадам", - додав глава держави.

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