Тривають жорсткі російські атаки на Донеччині - Зеленський
Київ • УНН
КИЇВ. 7 листопада. УНН. Президент України Володимир Зеленський зазначив, що тривають дуже жорсткі російські атаки на Донеччині, передає УНН.
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"Тривають дуже жорсткі російські атаки на Донеччині. Ворог зазнає там серйозних втрат, але попри все, попри будь-які втрати продовжує гнати своїх мобілізованих і найманців на загибель. Я дякую всім нашим воїнам, які витримують цей страшний тиск, які зберігають стійкість і героїчно захищають наші позиції", - сказав він.
Зеленський відзначив бійців 79-ї окремої десантно-штурмової бригади за хоробрість, за героїзм при обороні на Авдіївському напрямку.
"Також дякую кожному й кожній, хто залучений до ліквідації наслідків російських терористичних ударів по Харкову, по Запоріжжю, по містах і громадах Дніпропетровщини, по Миколаєву. Обов’язково виженемо окупантів, обов’язково гарантуємо безпеку всім нашим містам, всім нашим громадам", - додав глава держави.
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