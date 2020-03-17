Продолжительность карантина в Украине будет зависеть от эпидситуации в соседних странах - Ляшко
Киев • УНН
КИЕВ. 17 марта. УНН. Продолжительность карантина в Украине будет зависеть от эпидемической ситуации в странах Европейского Союза, странах-соседах, а также внутри страны. Об этом сказал заместитель министра здравоохранения Украины Виктор Ляшко во время брифинга о мерах по противодействию распространению коронавирусной инфекции, передает корреспондент УНН.
"Как долго может длиться карантин? Продлится карантин с учетом эпидемической ситуации, какая будет в странах Европейского Союза, наших странах-соседях и эпидемической ситуации на территории Украины. Все мероприятия, которые мы делаем, мы делаем сегодня с превентивной целью. В то же время, мы не исключаем возможности, что могут быть добавлены меры реагирования, в случае массового распространения заболеваемости на территории Украины", - сказал Ляшко.
Он также отметил, что о возможности продления карантина Министерство здравоохранения сообщит ближе к дате окончания срока карантина и будет выходить из эпидемической ситуации в Украине.
Напомним, с 12 марта в Украине ввели карантин из-за коронавируса.