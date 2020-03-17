Тривалість карантину в Україні залежатиме від епідситуації у сусідніх країнах - Ляшко
Київ • УНН
КИЇВ. 17 березня. УНН. Тривалість карантину в Україні залежатиме від епідемічної ситуації у країнах Європейського Союзу, країн-сусідів, а також всередині країни. Про це сказав заступник міністра охорони здоров’я України Віктор Ляшко під час брифінгу щодо заходів з протидії поширенню коронавірусної інфекції, передає кореспондент УНН.
"Як довго може тривати карантин? Триватиме карантин із урахуванням епідемічної ситуації, яка буде у країнах Європейського Союзу, наших країнах-сусідів і епідемічній ситуації на території України. Всі заходи, які ми робимо, ми робимо сьогодні з превентивною метою. В той же час, ми не виключаємо можливості, що можуть бути додані заходи реагування, в разі масового поширення захворюваності на території України", - сказав Віктор Ляшко.
Він також зазначив, що про можливість подовження карантину Міністерство охорони здоров’я повідомить ближче до дати завершення терміну карантину і виходитиме з епідемічної ситуації в Україні.
Нагадаємо, з 12 березня в Україні запровадили карантин через коронавірус.