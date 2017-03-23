Трипл-дабл Р.Уэстбрука помог "Оклахоме" победить "Филадельфию"

Хозяева по итогам первой половины встречи вели с преимуществом в 13 очков, а после перерыва довели счет до разгромного.

Лучшим бомбардиром встречи стал турецкий центровой победителей Энес Кантер, который оформил дабл-дабл из 24 очков и 11 подборов, его партнер по "Оклахома-Сити" Расселл Уэстбрук записал на свой счет трипл-дабл - 18 очков, 11 подборов и 14 передач. В составе "Филадельфии" лучшим с 20 очками стал Ник Стаускас.

Отметим, что в составе "Филадельфии" отсутствовали Джоэль Эмбиид, Бен Симмонс и Джеррид Бейлесс. Зато в списке травмированных "Тандер" не значился ни один из баскетболистов.

Примечательно, что впервые в истории НБА баскетболист сделал трипл-дабл, не промахнувшись ни разу. Р.Уэстбрук реализовал все 6 бросков с игры и столько же штрафных. Для лидера "Тандер" данный трипл-дабл стал 35 в сезоне.

Добавим также, "Оклахома" занимает 6 место в Западной конференции, получив 42-ю победу в 71 встрече. "Филадельфия" идет на 13-й строчке в турнирной таблице на Востоке, имея в активе 26 побед после 71 игры.

Напомним, А.Лень оформил восьмой дабл-дабл в сезоне НБА.