Тріпл-дабл Р.Вестбрука допоміг "Оклахомі" перемогти "Філадельфію"
Київ • УНН
КИЇВ. 23 березня. УНН. У матчі регулярного чемпіонату НБА "Оклахома-Сіті Тандер" на домашньому паркеті виграв у "Філадельфії Сіксерс" з рахунком 122:97, повідомляє УНН з посиланням на сайт змагань.
Господарі за підсумками першої половини зустрічі вели з перевагою в 13 очок, а після перерви довели рахунок до розгромного.
Найкращим бомбардиром зустрічі став турецький центровий переможців Енес Кантер, який оформив дабл-дабл з 24 очок і 11 підбирань, його партнер по "Оклахома-Сіті" Расселл Вестбрук записав на свій рахунок тріпл-дабл - 18 очок, 11 підбирань і 14 передач. У складі "Філадельфії" кращим з 20 очками став Нік Стаускас.
Зазначимо, що у складі "Філадельфії" були відсутні Джоель Ембіід, Бен Сіммонс і Джеррід Бейлесс. Натомість у списку травмованих "Тандер" не значився жоден з баскетболістів.
Примітно, що вперше в історії НБА баскетболіст зробив тріпл-дабл, не схибивши жодного кидка. Р.Вестбрук реалізував всі 6 кидків з гри та стільки ж штрафних. Для лідера "Тандер" даний тріпл-дабл став 35 у сезоні.
Додамо також, "Оклахома" займає шосте місце в Західній конференції, здобувши 42-ту перемогу в 71 зустрічі. "Філадельфія" йде на 13-му рядку в турнірній таблиці на Сході, маючи в активі 26 перемог після 71 гри.
Нагадаємо, О.Лень оформив восьмий дабл-дабл в сезоні НБА.