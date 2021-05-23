Трипл-дабл Дончича принес "Далласу" победу на старте плей-офф НБА
Киев • УНН
КИЕВ. 23 мая. УНН. Во втором поединке стартового соревновательного дня плей-офф НБА “Лос-Анджелес Клипперс” принимали “Даллас Маверикс”, передает корреспондент УНН.
Детали
Стартовый отрезок матча остался за гостями (10:22). В середине второй 12-минутки “Клипперс” уже вышли вперед (45:43). Во второй части противостояния большую часть времени “Даллас” находился в роли лидера и сумел удержать необходимое преимущество — 113:103.
Героем баталии стал словенский защитник “Далласа” Лука Дончич в активе которого трипл-дабл — 31 очко, 11 передач и 10 подборов. Том Хардуей-младший набрал 21 балл, 18 добавил Финни-Смит. У соперника 26 очков имеет Леонард, 23 Джордж.
Что предшествовало этому
Овертайм принес “Милуоки” победу в матче-открытии плей-офф НБА.