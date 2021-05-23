Тріпл-дабл Дончіча приніс "Далласу" перемогу на старті плей-офф НБА

Деталі

Стартовий відрізок матчу залишився за гостями (10:22). В середині другої 12-хвилинки “Кліпперс” вже вийшли вперед (45:43). У другій частині протистояння більшість часу “Даллас” перебував у ролі лідера та зумів втримати необхідну перевагу — 113:103.

Героєм баталії став словенський захисник “Далласу” Лука Дончіч в активі якого тріпл-дабл — 31 очко, 11 передач і 10 підбирань. Тім Хардуей-молодший набрав 21 бал, 18 додав Фінні-Сміт. У суперника 26 очок має Леонард, 23 Джордж.

Що передувало цьому

Овертайм приніс “Мілуокі” перемогу у матчі-відкритті плей-офф НБА.