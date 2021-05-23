Овертайм приніс “Мілуокі” перемогу у матчі-відкритті плей-офф НБА

Деталі

Протистояння розпочалося із трьох влучань із-за дуги захисника “Хіт” Данкана Робінсона — 9:2. Згодом гра на паркеті вирівнялася. Команди не відпускали одна одну в рахунку. При результаті 90:88 результативний прохід із сиреною реалізував Джиммі Батлер, дозволивши “Маямі” перевести поєдинок в овертайм.

Долю зустрічі вирішив точний кидок із середньої дистанції від Міддлтон. Кріс реалізував спробу за 0,5 с до кінця часу. Виграш “Бакс” 109:107.

У переможців відзначимо 26 очок і 18 підбирань у Антетонкунмпо, 27 очок у Міддлтона. За “Хіт” 25 балів набрав Горан Драгіч, 24 у Робінсона, у Батлера 17 очок при 10 підбираннях і 8 передачах.

Доповнення

В перший день плей-офф також пройдуть ще три протистояння.