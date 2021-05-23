Овертайм принес "Милуоки" победу в матче-открытии плей-офф НБА
Киев • УНН
КИЕВ. 23 мая. УНН. В стартовом поединке плей-офф НБА сезона 2020-21 в гости к “Милуоки Бакс” посетили игроки другой команды Восточной конференции — “Майами Хит”, передает корреспондент УНН.
Детали
Противостояние началось с трех попаданий из-за дуги защитника “Хит” Данкана Робинсона — 9: 2. Впоследствии игра на паркете выровнялась. Команды не отпускали друг друга в счете. При результате 90:88 результативный проход с сиреной реализовал Джимми Батлер, позволив “Майами” перевести поединок в овертайм.
Судьбу встречи решил точный бросок со средней дистанции от Миддлтон. Крис реализовал попытку 0,5 с до конца времени. Выигрыш “Бакс” 109: 107.
У победителей отметим 26 очков и 18 подборов в Антетонкунмпо, 27 очков в Миддлтона. За “Хит” 25 баллов набрал Горан Драгич, 24 в Робинсона, в Батлера 17 очков при 10 подборах и 8 передачах.
Дополнение
В первый день плей-офф также пройдут еще три противостояния.