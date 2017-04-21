Трехдневный фестиваль вина стартовал в Ужгороде

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США уже восстановили безопасность помощь Украине - ОП
20:55 • 34636 просмотра

США уже восстановили безопасность помощь Украине - ОП

Украина готова принять предложение США о 30-дневном режиме прекращения огня при условии одновременного выполнения рф
11 марта, 18:08 • 100569 просмотра

Украина готова принять предложение США о 30-дневном режиме прекращения огня при условии одновременного выполнения рф

США немедленно отменяют паузу в обмене разведывательными данными и восстанавливают безопасность помощи Украине.
11 марта, 18:02 • 152484 просмотра

США немедленно отменяют паузу в обмене разведывательными данными и восстанавливают безопасность помощи Украине.

Инфляция в Украине достигла 13,4%: что будет с ценами до конца года
11 марта, 14:39 • 114874 просмотра

Инфляция в Украине достигла 13,4%: что будет с ценами до конца года

Эксклюзив
Между КНДР и рф продолжается сотрудничество по поставкам живой силы - ГУР
11 марта, 14:12 • 115586 просмотра

Между КНДР и рф продолжается сотрудничество по поставкам живой силы - ГУР

Эксклюзив
Украина поддерживает постоянную коммуникацию с TikTok, он оперативно блокирует страницы с дезинформацией рф – ЦПД РНБО
11 марта, 13:46 • 111999 просмотра

Украина поддерживает постоянную коммуникацию с TikTok, он оперативно блокирует страницы с дезинформацией рф – ЦПД РНБО

ЦПД РНБО о кибератаке на Х: Маск не обвинил Украину, он сказал о украинском IP-адресе
11 марта, 13:14 • 103926 просмотра

ЦПД РНБО о кибератаке на Х: Маск не обвинил Украину, он сказал о украинском IP-адресе

Андрей Ермак: "Прекращение огня еще никогда не было таким близким"
11 марта, 11:14 • 106951 просмотра

Андрей Ермак: "Прекращение огня еще никогда не было таким близким"

Рубио о возможной встрече с рф после переговоров с Украиной: с россиянами придется общаться для оценки позиций
11 марта, 06:59 • 103465 просмотра

Рубио о возможной встрече с рф после переговоров с Украиной: с россиянами придется общаться для оценки позиций

Эксклюзив
Финтехэксперт Елена Соседка рассказала о потенциале для экономики после легализации криптовалют в Украине
11 марта, 06:00 • 152610 просмотра

Финтехэксперт Елена Соседка рассказала о потенциале для экономики после легализации криптовалют в Украине

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Трехдневный фестиваль вина стартовал в Ужгороде

Трехдневный фестиваль вина стартовал в Ужгороде

Киев  •  УНН

 • 14273 просмотра

УЖГОРОД-КИЕВ. 21 апреля. УНН. Сегодня, 21 апреля, в Ужгороде в культурно-историческом центре "Совиное гнездо" стартовал трехдневный фестиваль "Sakura Wine", передает корреспондент УНН.

Мероприятие является частью масштабного “Сакура Феста”, который продлится в областном центре Закарпатья до 8 мая.

“Мы подготовили для наших гостей 25 различных локаций. В частности, свою лучшую продукцию представляют 13 виноделов Закарпатья и гости из Одесской и Херсонской областей. Завтра к фестивалю присоединятся словацкие виноделы. „Sakura Wine“ — это не просто возможность дегустировать или приобрести солнечный напиток, но и узнать о нем много нового. Все виноделы-участники будут читать тематические лекции о своей продукции. Так же и сыроделы, которые представляют свой продукт, информационно порадуют гостей праздника”, — рассказала УНН одна из организаторов фестиваля Ольга Тоичкина.

Изюминкой фестиваля “Sakura Wine” стала презентация сухого эксклюзивного розового вина, изготовленного ограниченной партией специально к празднику цветения сакуры в Закарпатье в 2017 году.

В среднем каждый винодел подготовил на продажу 700-900 бутылок вина. Гости из Херсона привезли в Ужгород 960 бутылок из 15 видов сухого вина.

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По состоянию на 20:00 фестиваль “Sakura Wine” посетили более 1000 гостей, сообщают организаторы. Символично, что старт праздника, посвященного солнечному напитку, сопровождала солнечная погода, которая пришла на смену аномальному холоду и шквалам ветра.

Завтра гастрономическая составляющая мероприятия дополнится информационной — гостями “Sakura Wine” будут профессиональные сомелье и лекторы.

Фестиваль вина в центре Ужгорода продлится до вечера воскресенья, 23 апреля.

Украинские Национальные Новости

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