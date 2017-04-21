Трехдневный фестиваль вина стартовал в Ужгороде

Мероприятие является частью масштабного “Сакура Феста”, который продлится в областном центре Закарпатья до 8 мая.

“Мы подготовили для наших гостей 25 различных локаций. В частности, свою лучшую продукцию представляют 13 виноделов Закарпатья и гости из Одесской и Херсонской областей. Завтра к фестивалю присоединятся словацкие виноделы. „Sakura Wine“ — это не просто возможность дегустировать или приобрести солнечный напиток, но и узнать о нем много нового. Все виноделы-участники будут читать тематические лекции о своей продукции. Так же и сыроделы, которые представляют свой продукт, информационно порадуют гостей праздника”, — рассказала УНН одна из организаторов фестиваля Ольга Тоичкина.

Изюминкой фестиваля “Sakura Wine” стала презентация сухого эксклюзивного розового вина, изготовленного ограниченной партией специально к празднику цветения сакуры в Закарпатье в 2017 году.

В среднем каждый винодел подготовил на продажу 700-900 бутылок вина. Гости из Херсона привезли в Ужгород 960 бутылок из 15 видов сухого вина.

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По состоянию на 20:00 фестиваль “Sakura Wine” посетили более 1000 гостей, сообщают организаторы. Символично, что старт праздника, посвященного солнечному напитку, сопровождала солнечная погода, которая пришла на смену аномальному холоду и шквалам ветра.

Завтра гастрономическая составляющая мероприятия дополнится информационной — гостями “Sakura Wine” будут профессиональные сомелье и лекторы.

Фестиваль вина в центре Ужгорода продлится до вечера воскресенья, 23 апреля.