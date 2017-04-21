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Триденний фестиваль вина стартував в Ужгороді

Триденний фестиваль вина стартував в Ужгороді

Київ • УНН

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УЖГОРОД-КИЇВ. 21 квітня. УНН. Сьогодні, 21 квітня, в Ужгороді у культурно-історичному центрі “Совине гніздо” стартував триденний фестиваль “Sakura Wine”, передає кореспондент УНН.

Захід є частиною масштабного “Сакура Фесту”, що триватиме в обласному центрі Закарпаття до 8 травня.

“Ми підготували для наших гостей 25 різноманітних локацій. Зокрема, свою найкращу продукцію представляють 13 виноробів Закарпаття та гості з Одещини та Херсонщини. Завтра до фестивалю приєднаються словацькі винороби. “Sakura Wine” – це не просто можливість дегустувати чи придбати сонячний напій, але й дізнатися про нього багато нового. Усі винороби-учасники будуть читати тематичні лекції про свою продукцію. Так само і сировари, які представляють свій продукт, інформаційно порадують гостей свята”, – розповіла УНН одна з організаторів фестивалю Ольга Тоїчкіна.

Родзинкою фестивалю “Sakura Wine” стала презентація сухого рожевого вина, виготовленого обмеженою партією спеціально до свята цвітіння сакури на Закарпатті у 2017 році.

В середньому кожен винороб підготував на продаж 700-900 пляшок вина. Гості з Херсонщини привезли в Ужгород 960 пляшок із 15 видів сухого вина.

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Станом на 20:00 фестиваль “Sakura Wine” відвідали понад 1000 гостей, повідомляють організатори. Символічно, що старт свята, присвяченого сонячному напою, супроводжувала сонячна погода, яка прийшла на зміну аномальному холоду і шквалам вітру.

Завтра гастрономічна складова заходу доповниться інформаційною – гостями “Sakura Wine” будуть професійні сомельє і лектори.

Фестиваль вина у центрі Ужгорода триватиме до вечора неділі, 23 квітня.

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