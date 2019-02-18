Три военных аэропорта оборудовали отечественной светосигнальной системой

"На современном этапе технического развития светосигнальных систем, "Фотон" - самый перспективный вариант. Система позволяет летчику визуально видеть аэродром на расстояние сорока километров. При этом комплекс еще и достаточно мобильный", - рассказал специалист командования Воздушных Сил ВСУ Владимир Манаенков.

Также на военных аэродромах начали установку прожекторных станций украинского производства.

Как сообщал УНН, по словам председателя Мининфраструктуры Украина имеет все шансы стать региональным лидером грузовых перевозок Европы, используя мощности аэропорта "Белая Церковь".