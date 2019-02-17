Білоцерківський аеропорт може стати лідером європейської вантажної авіації - Мінінфраструктури

"Україна має всі шанси стати регіональним лідером та перетворитися на логістичний хаб Європи. Розвиток карго-авіації має хороші перспективи, це потенційні привабливі проекти для інвесторів. Розвиток міжнародного мультимодального транспортного вузла на базі аеропорту "Біла Церква" - один з наших пріоритетів на цьому напрямку", - сказав Омелян.

Міністр також додав, що відповідно до Національної транспортної стратегії України до 2030 року, створюються всі необхідні умови для розвитку аеропортів та приведення їх інфраструктури у відповідність до стандартів Міжнародної організації цивільної авіації.

"Розвиток регіонального аеропорту "Біла Церква" та створення на його базі мультимодального вантажного комплексу визначено пріоритетним проектом. В 2018 році здійснено 73 авіаційні операції, що є рекордом за останні 18 років роботи підприємства. В перспективі після відкриття міжнародного пункту пропуску на аеродромі "Біла Церква" очікується поступове зростання кількості авіаційних операцій до 300 на рік", - зазначив Омелян.

За його словами, в рамках Програми технічної допомоги ЄС (AASSIST) вже підготовлені умови для створення мультимодального вантажного комплексу.

Міністр також зазначив, що з метою підвищення інвестиційної привабливості аеропорту на ньому планують відкрити міжнародний пункт пропуску.

"Це дасть можливість виконувати з аеродрому "Біла Церква" прямі рейси з/до інших країн, що значно збільшить кількість повітряних суден, що потребують ремонту чи технічного обслуговування. Відкриття міжнародного пункту пропуску заплановано орінтовно восени 2019 року", - сказав він.

Раніше УНН повідомляв, що цього року в аеропорту "Бориспіль" почнуть будувати новий термінал з перевалки вантажів пропускною здатністю 100 тисяч тонн на рік.

Вже в першому півріччі в аеропорту "Бориспіль" розпочнуть експлуатацію терміналу F, паркінг, а також завершать будівництво 4 басгейтів.

Нагадаємо, цього року в Україні почнуть будувати новий аеропорт в місті Солоне Дніпропетровської області, який розвантажить аеропорти Дніпра і Запоріжжя.