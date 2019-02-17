Белоцерковский аэропорт может стать лидером европейской грузовой авиации - Мининфраструктуры

"Украина имеет все шансы стать региональным лидером и превратиться в логистический хаб Европы. Развитие карго-авиации имеет хорошие перспективы, это потенциальные привлекательные проекты для инвесторов. Развитие международного мультимодального транспортного узла на базе аэропорта "Белая Церковь"- один из наших приоритетов на этом направлении", - сказал Омелян.

Министр также добавил, что в соответствии с Национальной транспортной стратегией Украины до 2030 года, создаются все необходимые условия для развития аэропортов и приведения их инфраструктуры в соответствие со стандартами Международной организации гражданской авиации.

"Развитие регионального аэропорта "Белая Церковь" и создание на его базе мультимодального грузового комплекса определено приоритетным проектом. В 2018 году осуществлено 73 авиационные операции, что является рекордом за последние 18 лет работы предприятия. В перспективе после открытия международного пункта пропуска на аэродроме "Белая Церковь" ожидается постепенный рост количества авиационных операций до 300 в год", - отметил Омелян.

По его словам, в рамках Программы технической помощи Евросоюза (AASSIST) уже подготовлены условия для создания мультимодального грузового комплекса.

Министр также отметил, что с целью повышения инвестиционной привлекательности аэропорта на нем планируют открыть международный пункт пропуска.

"Это даст возможность выполнять с аэродрома" Белая Церковь "прямые рейсы из/в другие страны, что значительно увеличит количество воздушных судов, требующих ремонта или технического обслуживания. Открытие международного пункта пропуска запланировано ориентировочно осенью 2019", - сказал он.

Ранее УНН сообщал, что в этом году в аэропорту "Борисполь" начнут строить новый терминал по перевалке грузов пропускной способностью 100 тыс. тонн в год.

Уже в первом полугодии в аэропорту "Борисполь" начнут эксплуатацию терминала F, паркинг, а также завершат строительство 4 басгейтив.

Напомним, в этом году в Украине начнут строить новый аэропорт в городе Соленое Днепропетровской области, который разгрузит аэропорты Днепра и Запорожья.