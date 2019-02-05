В аеропорту "Бориспіль" почнуть будувати новий вантажний термінал

КИЇВ. 5 лютого. УНН. Цього року в аеропорту "Бориспіль" почнуть будувати новий термінал з перевалки вантажів пропускною здатністю 100 тисяч тонн на рік. Про це повідомив міністр інфраструктури України Володимир Омелян під час прес-конференції, передає кореспондент УНН.