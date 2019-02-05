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В аеропорту "Бориспіль" почнуть будувати новий вантажний термінал

В аеропорту "Бориспіль" почнуть будувати новий вантажний термінал

Київ • УНН

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КИЇВ. 5 лютого. УНН. Цього року в аеропорту "Бориспіль" почнуть будувати новий термінал з перевалки вантажів пропускною здатністю 100 тисяч тонн на рік. Про це повідомив міністр інфраструктури України Володимир Омелян під час прес-конференції, передає кореспондент УНН.

"По динаміці росту вантажопотоку ми бачимо, що за останні два роки всі можливості аеропорту "Бориспіль" вичерпані, при пропускній здатності вантажного терміналу в 30 тисяч тонн минулого року він пропустив 48 тисяч тонн, і були серйозні виклики посеред зими. Тому цього року ми переходимо до будівництва карготерміналу із пропускною здатністю 100 тисяч тонн по року", - зазначив міністр.

За його словами, наразі для перевезення вантажів використовують звичайну пасажирську техніку, яка переправляє комерційні вантажі на борту, втім надалі при рості обсягів вантажів аеропорт буде переходити до повноцінної вантажної авіації.

При цьому він додав, що такі ж карготермінали мають з'явитися у Львові, в Одесі та Харкові. Крім того, в планах - реалізувати проект з прийому китайських авіаційних вантажів, щоб далі залізницею або автотранспортом переправляти його до ЄС.

Як зазначив міністр, у світі попит на вантажні перевезення авіатранспортом перевищує пасажирські перевезення, оскільки зростає попит на "швидку доставку".

Нагадаємо, з аеропорту Білої Церкви вже цього року запустять міжнародні авіаційні вантажоперевезення.

В Україні протягом січня-жовтня 2018 року залізничним транспортом було перевезено 268,4 млн тонн вантажів, що на 4,4% менше, ніж за аналогічний період минулого року.

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