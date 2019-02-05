В аэропорту "Борисполь" начнут строить новый грузовой терминал
Киев • УНН
КИЕВ. 5 февраля. УНН. В этом году в аэропорту "Борисполь" начнут строить новый терминал по перевалке грузов пропускной способностью 100 тысяч тонн в год. Об этом сообщил министр инфраструктуры Украины Владимир Омелян во время пресс-конференции, передает корреспондент УНН.
"По динамике роста грузопотока мы видим, что за последние два года все возможности аэропорта "Борисполь" исчерпаны, при пропускной способности грузового терминала в 30 тысяч тонн в прошлом году он пропустил 48 тысяч тонн, и были серьезные вызовы посреди зимы. Поэтому в этом году мы переходим к строительству карготерминалу с пропускной способностью 100 тысяч тонн по году", - отметил министр.
По его словам, сейчас для перевозки грузов используют обычную пассажирскую технику, которая переправляет коммерческие грузы на борту, впрочем дальнейшем при росте объемов грузов аэропорт будет переходить к полноценной грузовой авиации.
При этом он добавил, что такие же карготерминалы должны появиться во Львове, в Одессе и Харькове. Кроме того, в планах - реализовать проект по приему китайских авиационных грузов, чтобы далее по железной дороге или автотранспортом переправлять его в ЕС.
Как отметил министр, в мире спрос на грузовые перевозки авиатранспортом превышает пассажирские перевозки, поскольку растет спрос на "быструю доставку".
Напомним, из аэропорта Белой Церкви уже в этом году запустят международные авиационные грузоперевозки.
В Украине в январе-октябре 2018 года железнодорожным транспортом было перевезено 268,4 млн тонн грузов, что на 4,4% меньше, чем за аналогичный период прошлого года.