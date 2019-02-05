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До літа аеропорт "Бориспіль" значно оновлять

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КИЇВ. 5 лютого. УНН. Вже в першому півріччі в аеропорту "Бориспіль" розпочнуть експлуатацію терміналу F, паркінг, а також завершать будівництво 4 басгейтов (автобусний вихід - ред.). Про це повідомив генеральний директор аеропорту Павло Рябікін під час прес-конференції, передає кореспондент УНН.

"На початку квітня плануємо розпочати експлуатацію терміналу F і десь одночасно плануємо прийняття в експлуатацію паркінгу, першої частини. Також будівництво карготерміналу плануємо почати десь наприкінці травня і завершити не пізніше, ніж за 8 місяців", - зазначив директор аеропорту.

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За його словами, крім того, буде відбуватися реконструкція другої злітної смуги, а також другої черги вантажного терміналу.

"Фактично йдеться про реконструкцію половини аеродрому", - уточнив він.

При цьому Рябікін додав, що у І півріччі також планується завершити будівництво ще 4 "басгейтів".

До кінця цього року має бути завершена реконструкція і введено в експлуатацію аеропорт Одеси.

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