К лету аэропорт "Борисполь" значительно обновят
Киев • УНН
КИЕВ. 5 февраля. УНН. Уже в первом полугодии в аэропорту "Борисполь" начнут эксплуатацию терминала F, паркинга, а также завершат строительство 4 бассгейтов (автобусный выход - ред.). Об этом сообщил генеральный директор аэропорта Павел Рябикин во время пресс-конференции, передает корреспондент УНН.
"В начале апреля планируем начать эксплуатацию терминала F и где-то одновременно планируем принятие в эксплуатацию паркинга, первой части. Также строительство карготерминалу планируем начать где-то в конце мая и завершить не позднее, чем за 8 месяцев", - отметил директор аэропорта.
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: На реконструкцию аэропорта "Винница" этом году выделят 1 млрд грн
По его словам, кроме того, будет происходить реконструкция второй взлетно-посадочной полосы, а также второй очереди грузового терминала.
"Фактически речь идет о реконструкции половины аэродрома", - уточнил он.
При этом Рябикин добавил, что в I полугодии также планируется завершить строительство еще 4 бассгейтов.
До конца этого года должна быть завершена реконструкция и введен в эксплуатацию аэропорт Одессы.