Три військових аеропорти обладнали вітчизняною світлосигнальною системою
Київ • УНН
КИЇВ. 18 лютого. УНН. На трьох військових аеродромах України встановлено вітчизняну світлосигнальну систему "Фотон", що повністю виготовлена зі світлодіодних ламп та відповідає стандартам НАТО. Про це повідомляє УНН з посиланням на прес-службу Міністерства оборони України.
"На сучасному етапі технічного розвитку світлосигнальних систем, "Фотон" — найперспективніший варіант. Система дозволяє льотчику візуально бачити летовище на відстань за сорок кілометрів. При цьому комплекс є ще й досить мобільним", - розповів спеціаліст командування Повітряних Сил ЗСУ Володимир Манаєнков.
Також на військових аеродромах розпочали встановлення прожекторних станцій українського виробництва.
Як повідомляв УНН, за словами голови Мінінфраструктури Україна має всі шанси стати регіональним лідером вантажних перевезень Європи, використовуючи потужності аеропорту "Біла Церква".