Три військових аеропорти обладнали вітчизняною світлосигнальною системою

КИЇВ. 18 лютого. УНН. На трьох військових аеродромах України встановлено вітчизняну світлосигнальну систему "Фотон", що повністю виготовлена зі світлодіодних ламп та відповідає стандартам НАТО. Про це повідомляє УНН з посиланням на прес-службу Міністерства оборони України.