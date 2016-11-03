Три трамвая столкнулись в польском городе Торунь, 19 человек ранены

По информации СМИ, на место происшествия прибыли шесть карет скорой помощи, после чего они завезли пострадавших в больницу. Информации о том, кто находится в тяжелом состоянии, не поступало.

Кроме этого, на месте столкновения работает шесть пожарных команд. Спасатели обыскали трамваи, а также помогли Управлению транспорта опустить пантографы (устройства для съема тока с контактного проводника) и с помощью гидравлических ножниц сделали отверстие, через которое можно было войти в один из транспортных средств.

На месте аварии работает полиция.