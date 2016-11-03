Три трамвая столкнулись в польском городе Торунь, 19 человек ранены
Киев • УНН
КИЕВ. 3 ноября. УНН. В польском Торуне столкнулись три трамвая, в результате чего пострадали 19 человек. Представитель воеводского коменданта Государственной пожарной службы в Торуне Аркадиуш Пентак сообщил, что авария произошла на улице Костюшко, передает УНН со ссылкой на "Польское радио".
По информации СМИ, на место происшествия прибыли шесть карет скорой помощи, после чего они завезли пострадавших в больницу. Информации о том, кто находится в тяжелом состоянии, не поступало.
Кроме этого, на месте столкновения работает шесть пожарных команд. Спасатели обыскали трамваи, а также помогли Управлению транспорта опустить пантографы (устройства для съема тока с контактного проводника) и с помощью гидравлических ножниц сделали отверстие, через которое можно было войти в один из транспортных средств.
На месте аварии работает полиция.