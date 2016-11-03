Три трамваї зіткнулися у польському місті Торунь, 19 осіб поранено

За інформацією ЗМІ, на місце події прибули шість карет швидкої допомоги, після чого вони завезли постраждалих до лікарні. Інформації про те, чи хтось перебуває у важкому стані, не надходило.

Окрім цього, на місці зіткнення працює шість пожежних команд. Рятувальники обшукали трамваї, а також допомогли Управлінню міського транспорту опустити пантографи (пристрої для знімання струму з контактного провідника) та за допомогою гідравлічних ножиць зробили отвір, через який можна було увійти до одного з транспортних засобів.

На місці аварії працює поліція.