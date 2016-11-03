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Три трамваї зіткнулися у польському місті Торунь, 19 осіб поранено

Три трамваї зіткнулися у польському місті Торунь, 19 осіб поранено

Київ • УНН

 • 6154 перегляди

КИЇВ. 3 листопада. УНН. У польському Торуні зіткнулися три трамваї, унаслідок чого поранено 19 осіб. Речник Воєводського коменданта Державної пожежної служби у Торуні Аркадіуш Пєнтак повідомив, що аварія сталася на вулиці Костюшка, передає УНН із посиланням на "Польське радіо".

За інформацією ЗМІ, на місце події прибули шість карет швидкої допомоги, після чого вони завезли постраждалих до лікарні. Інформації про те, чи хтось перебуває у важкому стані, не надходило.

Окрім цього, на місці зіткнення працює шість пожежних команд. Рятувальники обшукали трамваї, а також допомогли Управлінню міського транспорту опустити пантографи (пристрої для знімання струму з контактного провідника) та за допомогою гідравлічних ножиць зробили отвір, через який можна було увійти до одного з транспортних засобів.

На місці аварії працює поліція.

 

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