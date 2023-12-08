Три ракетных удара и 89 боевых столкновений за сутки: ситуация на фронте
Киев • УНН
Противник за сутки нанес 3 ракетных и 57 авиационных ударов по разным направлениям.
За прошедшие сутки произошло 89 боевых столкновений. В целом враг нанес 3 ракетных и 57 авиационных ударов, совершил 47 обстрелов из реактивных систем залпового огня по позициям наших войск и населенных пунктам. Говорится в утренней сводке Генерального штаба ВСУ, сообщает УНН.
В зоне ответственности ОСУВ "Хортица" на Купянском направлении украинские защитники отбили 7 атак врага в районе Синьковки Харьковской области.
На Лиманском направлении Силы обороны отбили все атаки врага в районе населенного пункта Терны Донецкой области.
На Бахмутском направлении наши воины отбили 24 атаки врага в районах Богдановки, Ивановского, Клищеевки и Андреевки Донецкой области.
В зоне ответственности ОСУВ "Таврия" на Авдеевском направлении украинские защитники продолжают сдерживать врага, который не оставляет попыток окружить Авдеевку. Наши воины стойко держат оборону, нанося врагу значительные потери. Силы обороны успешно отбили 30 атак противника в районах восточнее Новобахмутовки, Авдеевки, южнее Тоненького, Первомайского Донецкой области.
На Марьинском направлении Силы обороны продолжают сдерживать врага в районах Марьинки и Новомихайловки Донецкой области, где нашими защитниками отражено 14 атак.
На Шахтерском направлении враг наступательных (штурмовых) действий не вел.
На Запорожском направлении Силы обороны отбили 8 атак противника, в районах западнее Вербового и Роботино Запорожской области.
В зоне ответственности ОСУВ "Одесса" на Херсонском направлении Силы обороны в дальнейшем удерживают занятые позиции на левобережье Днепра, продолжают вести контрбатарейную борьбу, наносят огневое поражение по тылам противника.
"За прошедшие сутки авиация Сил обороны нанесла 5 ударов по районам сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники противника.
Подразделениями ракетных войск нанесено поражение по 1 станции радиоэлектронной борьбы противника", - сообщили в Генштабе.
Три ракетных удара и 89 боевых столкновений за сутки: ситуация на фронте
Противник за сутки нанес 3 ракетных и 57 авиационных ударов по разным направлениям.
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