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Три ракетных удара и 89 боевых столкновений за сутки: ситуация на фронте

Киев  •  УНН

08 декабрь 2023, 05:52  •  48654 просмотра

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Противник за сутки нанес 3 ракетных и 57 авиационных ударов по разным направлениям.

За прошедшие сутки произошло 89 боевых столкновений. В целом враг нанес 3 ракетных и 57 авиационных ударов, совершил 47 обстрелов из реактивных систем залпового огня по позициям наших войск и населенных пунктам. Говорится в утренней сводке Генерального штаба ВСУ, сообщает УНН

В зоне ответственности ОСУВ "Хортица" на Купянском направлении украинские защитники отбили 7 атак врага в районе Синьковки Харьковской области.

На Лиманском направлении Силы обороны отбили все атаки врага в районе населенного пункта Терны Донецкой области.

На Бахмутском направлении наши воины отбили 24 атаки врага в районах Богдановки, Ивановского, Клищеевки и Андреевки Донецкой области.

В зоне ответственности ОСУВ "Таврия" на Авдеевском направлении украинские защитники продолжают сдерживать врага, который не оставляет попыток окружить Авдеевку. Наши воины стойко держат оборону, нанося врагу значительные потери. Силы обороны успешно отбили 30 атак противника в районах восточнее Новобахмутовки, Авдеевки, южнее Тоненького, Первомайского Донецкой области.

На Марьинском направлении Силы обороны продолжают сдерживать врага в районах Марьинки и Новомихайловки Донецкой области, где нашими защитниками отражено 14 атак.

На Шахтерском направлении враг наступательных (штурмовых) действий не вел.

На Запорожском направлении Силы обороны отбили 8 атак противника, в районах западнее Вербового и Роботино Запорожской области.

В зоне ответственности ОСУВ "Одесса" на Херсонском направлении Силы обороны в дальнейшем удерживают занятые позиции на левобережье Днепра, продолжают вести контрбатарейную борьбу, наносят огневое поражение по тылам противника.

"За прошедшие сутки авиация Сил обороны нанесла 5 ударов по районам сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники противника.

Подразделениями ракетных войск нанесено поражение по 1 станции радиоэлектронной борьбы противника", - сообщили в Генштабе.

Лилия Подоляк

Лилия Подоляк

Война
Три ракетних удари та 89 бойових зіткнень за добу: ситуація на фронті
Three missile attacks and 89 combat engagements in 24 hours: situation at the front
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Противник за сутки нанес 3 ракетных и 57 авиационных ударов по разным направлениям.

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На Киевщине работает ППО

В ответ на ракетный обстрел в Киевской области активизировали силы противовоздушной обороны, а жителей призывают оставаться в безопасности и не распространять видеозаписи военных действий.

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Одна из земель Германии будет требовать от претендентов на гражданство поддерживать Израиль

Сейчас Саксония-Анхальт требует от претендентов на гражданство предоставить письменное признание права Израиля на существование, поскольку антисемитизм является фактором, влияющим на процесс натурализации.

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Одна из земель Германии будет требовать от претендентов на гражданство поддерживать Израиль

Воздушные силы Вооруженных Сил Украины этой ночью уничтожили 5 вражеских беспилотников

Над Украиной Воздушные силы сбили 5 вражеских беспилотников, запущенных с территории России. Всего враг выпустил 7 БПЛА "шахед" и 6 ракет С-300, нацеленных на Днепропетровскую и Харьковскую области.

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Воздушные силы Вооруженных Сил Украины этой ночью уничтожили 5 вражеских беспилотников

8 декабря: День Брауни, День путешественника во времени

Сегодня сладкоежки всего мира отмечают День шоколадного десерта Брауни, который был создан в 1893 году. Для поклонников научной фантастики восьмое декабря - это День путешественника во времени.

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8 декабря: День Брауни, День путешественника во времени

Военная помощь Украине значительно сократилась - исследование

Помощь Украине с августа по октябрь 2023 года сократилась почти на 90% по сравнению с предыдущим годом, а стоимость пакетов западной военной помощи составила лишь 2,11 миллиарда евро.

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Военная помощь Украине значительно сократилась - исследование

Не смог вернуться к жизни: после ранения на фронте умер актер Василий Кухарский

Украинский актер Василий Кухарский, раненный в бою несколько месяцев назад, умер. Подробности относительно похорона обещают сообщить позже.

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Не смог вернуться к жизни: после ранения на фронте умер актер Василий Кухарский

Чтобы Украина удержалась в борьбе нужно дополнительное финансирование - заместитель советника по нацбезопасности США

Заместитель советника президента США по вопросам национальной безопасности Джон Файнер призвал не позволить политической борьбе вокруг границы США затмить важное голосование по дополнительному финансированию Украины, подчеркнув его стратегическую важность в защите от российской агрессии.

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Чтобы Украина удержалась в борьбе нужно дополнительное финансирование - заместитель советника по нацбезопасности США

В Кривом Роге мужчина пытался ограбить банк с гранатой, но сбежал с пустыми руками

Мужчина пытался ограбить банк в Кривом Роге, используя предмет, похожий на гранату. Но не выполнил угроз, и сбежал без денег. Сейчас его разыскивает полиция.

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В Кривом Роге мужчина пытался ограбить банк с гранатой, но сбежал с пустыми руками

Распаковывайте еще до 25 декабря: Австралия отправила Украине дополнительную партию Bushmaster

Австралия направила дополнительные машины Bushmaster MRAP в Украину, а посол Австралии подчеркнул их роль в спасении жизней.

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Распаковывайте еще до 25 декабря: Австралия отправила Украине дополнительную партию Bushmaster