Три человека погибли при стрельбе в Нидерландах
Киев • УНН
КИЕВ. 9 сентября. УНН. Три человека погибли и еще один получил тяжелые ранения в результате стрельбы в голландском городе Дордрехт. Об этом сообщила в Twitter полиция Роттердама, передает УНН.
По данным правоохранительных органов, в результате стрельбы погибли двое детей и мужчина. Кроме того, тяжелые ранения получила женщина. Она доставлена в больницу в критическом состоянии.
Что послужило причиной инцидента пока остается неизвестным, однако в полиции не исключают, что речь идет о семейном конфликте.
По словам очевидцев, на место прибыли два медицинских вертолета, несколько машин скорой помощи и различные полицейские подразделения. Начато расследование инцидента.
Напомним, в Китае неизвестный устроил стрельбу, пятеро погибших.