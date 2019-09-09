Три людини загинули при стрілянині в Нідерландах
Київ • УНН
КИЇВ. 9 вересня. УНН. Три людини загинули і ще один отримав важкі поранення в результаті стрілянини в голландському місті Дордрехт. Про це повідомила в Twitter поліція Роттердама, передає УНН.
За даними правоохоронних органів, в результаті стрілянини загинули двоє дітей і чоловік. Крім того, важкі поранення отримала жінка. Вона доставлена в лікарню в критичному стані.
Що послужило причиною інциденту поки залишається невідомим, однак у поліції не виключають, що мова йде про сімейний конфлікт.
За словами очевидців, на місце прибуло два медичних вертольоти, кілька машин швидкої допомоги і різні поліцейські підрозділи. Розпочато розслідування інциденту.
Нагадаємо, у Китаї невідомий влаштував стрілянину, п’ятеро загиблих.