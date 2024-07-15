В селе Старый Мартынов Ивано-Франковского района на реке Днестр утонули 3 человека, тела которых нашли и подняли на поверхность водолазы-спасатели.
В Ивано-Франковской области на реке Днестр утонули 3 человека, тела которых нашли и подняли на поверхность водолазы-спасатели, сообщили в ГСЧС Украины в понедельник, пишет УНН.
Детали
"14 июля 19:00 в селе Старый Мартынов Ивано-Франковского района на реке Днестр утонуло 3 человека. 22:00 водолазами ГСЧС тела найдены и подняты на поверхность", - сообщили в ГСЧС.
Привлекалось 12 человек (в том числе 4 водолаза), 2 единицы техники и лодка ГСЧС.
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