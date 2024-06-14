В Черновицкой области водолазы после трех дней поиска обнаружили тело погибшего подростка, которого во время купания в реке Днестр подхватило течением. Об этом пишет УНН со ссылкой на ГСЧС.

Детали

Поиски 15-летнего парня продолжались три дня. Последний раз его видели на реке вместе с друзьями 12 июня в селе Рухотин Клишковецкой территориальной общины Днестровского района.

В тот день спасатели получили информацию, что начало тонуть 3 юношей: одного из них очевидцы смогли вытащить на берег, а другие ребята скрылись под водой.

К вечеру того же дня спасатели нашли тело одного из погибших.

Сегодня поисковые группы продолжали обследовать дно реки и территорию поблизости. На месте происшествия к работам от Главного управления ГСЧС было привлечено более 80 спасателей, 13 единиц техники и 9 плавсредств - резюмировали в ГСЧС.

Вместе со спасателями поиски проводили сотрудники полиции и местное население. Около 15 часов водолазы обнаружили тело подростка в реке примерно в 12 километрах от места, где его видели в последний раз.

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