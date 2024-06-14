На Буковині виявили тіло 15-річного хлопця, який два дні тому зник на Дністрі
Київ • УНН
Після триденних пошуків у річці Дністер на Буковині знайшли тіло 15-річного хлопця, який потонув під час купання з друзями.
У Чернівецькій області водолази після трьох днів пошуку виявили тіло загиблого підлітка, якого під час купання у річці Дністер підхопило течією. Про це пише УНН з посиланням на ДСНС.
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Пошуки 15-річного хлопця тривали три дні. Востаннє його бачили на річці разом з друзями 12 червня у селі Рухотин Клішковецької територіальної громади Дністровського району.
В той день рятувальники отримали інформацію, що почало тонути 3 юнаків: одного з них очевидці змогли витягнути на берег, а інші хлопці зникли під водою.
Надвечір того ж дня рятувальники знайшли тіло одного з загиблих.
Сьогодні пошукові групи продовжували обстежувати дно річки та територію поблизу. На місці події до робіт від Головного управління ДСНС було залучено понад 80 рятувальників, 13 одиниць техніки та 9 плавзасобів - резюмували в ДСНС.
Разом із рятувальниками пошуки проводили працівники поліції та місцеве населення. Близько 15 години водолази виявили тіло підлітка у річці приблизно за 12 кілометрів від місця, де його бачили востаннє.
2-річний малюк потонув у басейні на Харківщині13.06.24, 11:01 • 13800 переглядiв