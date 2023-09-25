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Третья штурмовая бригада показала, как заходила на позиции врага под Андреевкой

Киев • УНН

 • 168997 просмотра

КИЕВ. 25 сентября. УНН. Бойцы 3-й отдельной штурмовой бригады опубликовали видео с камер GoPro, как заходили на позиции оккупантов под Андреевкой в Донецкой области в середине сентября, передает УНН.

Цитата

"Как Третья штурмовая заходила на позиции оккупантов под Андреевкой. Штурмовые группы закрепляются в отбитых у оккупантов блиндажах, собирают БК и трофеи, и выдвигаются штурмовать позиции в лесополосе дальше. Двухсотые россияне на пути и вражеские обстрелы — в видео с GoPro бойцов 2 роты 2 механизированного батальона", - говорится в сообщении.

Дополнение 

15 сентября официальный Telegram 3-й ОШБр. сообщил о взятии поселка Андреевка в Донецкой области. Тогда бои еще продолжались и информации о вражеских потерях не было, однако уже на тот момент можно было говорить, что подразделение 72-й омсбр рф было окружено и уничтожено.

Отмечалось, что подразделения 72-й омсбр рф неоднократно получали весомые потери и поражения от столкновений с Третьей штурмовой ранее. Однако после поражения в Андреевке, после восстановления и перегруппировки, враг потерпел тотальный провал.

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