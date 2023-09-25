Третя штурмова бригада показала, як заходила на позиції ворога під Андріївкою

Цитата

"Як Третя штурмова заходила на позиції окупантів під Андріївкою. Штурмові групи закріплюються у відбитих в окупантів бліндажах, збирають БК та трофеї, і висуваються штурмувати позиції в лісосмузі далі. Двохсоті росіяни на шляху та ворожі обстріли — у відео з GoPro бійців 2 роти 2 механізованого батальйону", - йдеться у повідомленні.

Доповнення

15 вересня офіційний Telegram 3-ї ОШБр. повідомив про взяття селища Андріївки на Донеччині. Тоді бої ще тривали і інформації про ворожі втрати не було однак вже на той момент можна було говорити, що підрозділ 72-ї омсбр рф був оточений та знищений.

Зазначалось, що підрозділи 72-ї омсбр рф неодноразово діставали вагомих втрат та поразок від зіткнень з Третьою штурмовою раніше. Однак після поразки в Андріївці, після відновлення та перегрупування, ворог зазнав тотального провалу.