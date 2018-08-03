Третий латвийский баскетболист стал игроком одесского БК "Динамо"
Киев • УНН
КИЕВ. 3 июля. УНН. БК “Динамо” из Одессы усилился латвийским центровым Андрейс Шеляковсом. Об этом сообщило агентство игрока на своей странице в Facebook, передает УНН.
В течение прошлого сезона 30-летний “бигмен” успел поиграть за четыре команды: литовскую “Джукию”, польскую “Легию”, а также латвийские клубы “Лиепая” и “Юрмала”.
Играя в домашнем чемпионате, Шеляковс набирал 9,1 очка и делал 5 подборов за игру.
Примечательно, ранее этот Шеляковс, который также играл и за свою национальную сборную, выступал в составе одесского клуба (в сезоне 2013/2014).
Стоит отметить, что новичок Суперлиги ранее также заключил соглашения с латвийским защитником Марцисом Витолса и форвардом Арнольдсом Хельманисом.