Третій латвійський баскетболіст став гравцем одеського БК "Динамо"
Київ • УНН
КИЇВ. 3 липня. УНН. БК “Динамо” з Одеси підсилився латвійським центровим Андрейсом Шеляковсом. Про це повідомило агентство гравця на своїй сторінці у Facebook, передає УНН.
Протягом минулого сезону 30-летній “бігмен” встиг пограти за чотири команди: литовську “Джукію”, польську “Легію”, а також латвійські клуби “Лієпая” та “Юрмала”.
Граючи у домашньому чемпіонаті, Шеляковс набирав 9,1 очка та робив 5 підбирань за гру.
Примітно, раніше цей Шеляковс, який також грав і за свою національну збірну, виступав у складі одеського клубу (у сезоні 2013/2014).
Варто зазначити, що новачок Суперліги раніше також заключив угоди із латвійським захисником Марцисом Вітолсом і форвардом Арнольдсом Хельманісом.