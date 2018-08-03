Третій латвійський баскетболіст став гравцем одеського БК "Динамо"

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КИЇВ. 3 липня. УНН. БК “Динамо” з Одеси підсилився латвійським центровим Андрейсом Шеляковсом. Про це повідомило агентство гравця на своїй сторінці у Facebook, передає УНН.

Протягом минулого сезону 30-летній “бігмен” встиг пограти за чотири команди: литовську “Джукію”, польську “Легію”, а також латвійські клуби “Лієпая” та “Юрмала”.

Граючи у домашньому чемпіонаті, Шеляковс набирав 9,1 очка та робив 5 підбирань за гру.

Примітно, раніше цей Шеляковс, який також грав і за свою національну збірну, виступав у складі одеського клубу (у сезоні 2013/2014).

Варто зазначити, що новачок Суперліги раніше також заключив угоди із латвійським захисником Марцисом Вітолсом і форвардом Арнольдсом Хельманісом.

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