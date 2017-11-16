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Украина и США сделают совместное заявление после переговоров в Саудовской Аравии - СМИ
17:15 • 5523 просмотра

Украина и США сделают совместное заявление после переговоров в Саудовской Аравии - СМИ

Инфляция в Украине достигла 13,4%: что будет с ценами до конца года
14:39 • 40744 просмотра

Инфляция в Украине достигла 13,4%: что будет с ценами до конца года

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Между КНДР и рф продолжается сотрудничество по поставкам живой силы - ГУР
14:12 • 62020 просмотра

Между КНДР и рф продолжается сотрудничество по поставкам живой силы - ГУР

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Украина поддерживает постоянную коммуникацию с TikTok, он оперативно блокирует страницы с дезинформацией рф – ЦПД РНБО
13:46 • 69885 просмотра

Украина поддерживает постоянную коммуникацию с TikTok, он оперативно блокирует страницы с дезинформацией рф – ЦПД РНБО

Советник Трампа по нацбезопасности: переговоры с Украиной "продвигаются"
13:18 • 72751 просмотра

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ЦПД РНБО о кибератаке на Х: Маск не обвинил Украину, он сказал о украинском IP-адресе
13:14 • 60694 просмотра

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11 марта, 11:14 • 98534 просмотра

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11 марта, 06:59 • 100704 просмотра

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Треть всех нарушений в сфере защиты прав потребителей - продажа "просрочки"

Треть всех нарушений в сфере защиты прав потребителей - продажа "просрочки"

Киев  •  УНН

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КИЕВ. 16 ноября. УНН. Отсутствие полной информации о продукции и реализация просроченного товара составляют большинство нарушений в сфере защиты прав потребителей в Украине. Об этом УНН сообщили в пресс-службе Госпродпотребслужбы.

"Основными нарушениями в сфере защиты прав потребителей является отсутствие своевременной и полной информации о продукции (66%), реализация товара, срок годности которого истек (27%) и отказ потребителю в реализации его прав, установленных Законом Украины "О защите прав потребителей", при приобретении некачественного товара, обмене качественного товара, предоставлении услуги - 4,3%", - рассказал директор департамента защиты потребителей Госпродпотребслужбы Алексей Квасницкий.

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Он добавил, что по причинам нарушения прав потребителей в Госпродпотребслужбы ежедневно поступают десятки обращений.

Напомним, в ВР призвали провести рейды столичных рынков через торговлю "просрочкой".

"Такое позорное явление, как точки продаж "просрочки", - абсолютно невозможно в любой европейской стране ... у нас, мало того, что такие базары с опасной едой существуют, так на них еще и контролирующие органы не обращают внимания. Продавцов яда пенсионерам, к тому же не за малые деньги, никто не привлек к ответственности, никто не штрафует их, никто не запрещает им средь бела дня торговать фальсификатом. Здесь бездействует не только Госпродпотребслужба, но и полиция, которая должна была хотя бы на отсутствие лицензии на продажу алкоголя как-то реагировать", - заявил по этому поводу нардеп С.Тригубенко.

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